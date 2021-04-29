Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler yollarda yoğunluk oluşturmaya başladı. TRT Haber ekibi trafikteki son durumu İstanbul'un önemli çıkış noktalarından aktardı.https://t.co/fofEMmatjt pic.twitter.com/GxdOMV229G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2021

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı.

Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bazı bölgelerde trafik gözlendi.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 08.20 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.