Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 03:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.
Bu kapsamda gece, Gezi Parkı ve Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına da polis bariyerleri yerleştirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Çevik kuvvet ekipleri, anıt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ayrıca, Metro giriş çıkışlarında da güvenlik önlemleri artırıldı.
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