Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizleri ve araçları da kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 104 bin 463 kişi sorgulanırken, aranan 383 kişi, yoklama kaçağı 171 kişi yakalandı.

Toplamda 72 bin 353 lira ceza kesildi

Yapılan denetimlerde bin 338 gram uyuşturucu madde, 496 adet uyuşturucu hap, 23 adet ruhsatsız tabanca ve 73 adet fişek ele geçirildi.

19 bin 94 otomobil ve 132 motosikletin denetlendiği uygulamada 628 araç hakkında işlem yapıldı, 9 araç trafikten men edilerek toplamda 72 bin 353 lira ceza kesildi.

