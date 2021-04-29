Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 01:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pazarcının üzerinde 840 uyuşturucu hap bulundu
[Fotoğraf: Arşiv (AA) ]
Başkentte, üzerinde 840 uyuşturucu hap bulunan yabancı uyruklu pazarcı gözaltına alındı.
Polis ekipleri, yabancı uyruklu A.M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin çalışması sonucunda, Etlik Mahallesi'ndeki bir semt pazarında tezgahtar olarak çalışan A.M.A'nın üzerinde 840 hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanmadı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin aynı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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