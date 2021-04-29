Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 02:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: Arşiv (AA)]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Eroğlu yönetimindeki hafif ticari araç, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Şahmelek mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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