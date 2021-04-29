Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de müstakil evde yangın çıktı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Çınar Mahallesi 5023 Sokak'ta Coşkun Ç.’nin yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın sırasında evde bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Coşkun Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Etiketler: Yangın
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