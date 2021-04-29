Kastamonu Merkez Şubaşı Köyü’nde yaşayan Ahmet Terzioğlu, kahvehanede çay içmek için yanına oturan sağır ve dilsiz Hakkı Öksüzoğlu'nu yemek ikram etmek için evine davet etti.

Kısa bir araştırma yapan Ahmet Terzioğlu, Hakkı Öksüzoğlu'nun kimsesiz olduğunu öğrendi. Daha sonra Öksüzoğlu'nun ailesini bulmak için jandarmaya başvuru yaptı. Jandarmadan herhangi bir sonuç alamayınca gazeteye ilan verdi.

Oradan da sonuç alamayan Ahmet Terzioğlu, Öksüzoğlu'nu kendi nüfusuna aldı. Hayatta hiç kimsesi olmadığı için Hakkı’nın soyadına Öksüzoğlu verildi.

Evlatlarından ayırmadı

Öksüzoğlu'na gözü gibi bakan Ahmet Terzioğlu, Öksüzoğlu'nu öz evlatlarından hiçbir zaman ayırmadı. 1999 yılında Ahmet Terzioğlu hayatını kaybetti. Şimdi ise Öksüzoğlu'na Ahmet Terzioğlu'nun öz oğlu Muammer Terizoğlu bakıyor. Onun her türlü ihtiyacını görmeye çalışıyor.

"Aramızda bir kan bağı olmasa da can bağı var"

Babasının ölümünden sonra Öksüzoğlu'nun tüm bakımını üstlendiğini söyleyen Muammer Terizoğlu, "Babam 1999 yılında vefat etti. Babam ölürken Hakkı amcayı bizlere emanet etti. Aramızda bir kan bağı olmasa da can bağı var. 50 senedir yanımızda olan, babamızın bize emaneti olan Hakkı amcayı ailesi çıksa dahi kimseye vermeyiz” dedi.

Muhabir: Kazım Bolat