Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 7 zanlı yakalandı.
Ankara, İstanbul ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderildi.
Adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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