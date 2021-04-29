Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tokat'ta evinin önünden kaybolan çocuk her yerde aranıyor
Tokat'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan bir buçuk yaşındaki çocuk için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Küçük çocuğun ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.
Tokat Çat Beldesinde bulunan Seküdağ Yaylası'ndaki evinin önünde oyun oynarken kaybolan Süleyman Yıldırım’ı ailesi her yerde aradı. Küçük çocuğa ulaşamayan aile Jandarmaya haber verdi.
Yardım istenmesi üzerine, AFAD ekipleri de arama çalışmasına katıldı.
Aramalara dronla destek veriliyor
Evinin önünde kaybolan bir buçuk yaşındaki Süleyman Yıldırım’ın karadan devam eden arama çalışmalarına jandarma ekipleri termal kamera sistemli dronla destek verdi. Köylüler de aramalara eşlik etti.
Küçük çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: AFAD Jandarma Genel Komutanlığı
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