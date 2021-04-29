Tokat Çat Beldesinde bulunan Seküdağ Yaylası'ndaki evinin önünde oyun oynarken kaybolan Süleyman Yıldırım’ı ailesi her yerde aradı. Küçük çocuğa ulaşamayan aile Jandarmaya haber verdi.

Yardım istenmesi üzerine, AFAD ekipleri de arama çalışmasına katıldı.

Aramalara dronla destek veriliyor

Evinin önünde kaybolan bir buçuk yaşındaki Süleyman Yıldırım’ın karadan devam eden arama çalışmalarına jandarma ekipleri termal kamera sistemli dronla destek verdi. Köylüler de aramalara eşlik etti.

Küçük çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.