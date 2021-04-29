Cumhuriyet Meydanı mevkisinde bulunan hamamın turizme kazandırılması için 2 yıl önce çalışma başlatıldı.

Hamamın varisleri tarafından yapılan başvurunun ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi yapı için proje ve uygulama desteği sağlandı. 800 metrekare bahçe içinde 300 metrekare kapalı alana sahip olan hamamın restorasyonu hummalı ve titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı.

Restorasyonu 190 bin liraya mal oldu

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu, dernek olarak 2019'da, ilçedeki kültür envanterinin çıkarılması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Okçu, önce proje ardından uygulama yardımı sağlandığını söyledi:

"Hamam bütün işlemleri tamamlanarak kullanıma hazır hale geldi. Külhan, soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık olarak dört bölümden oluşan bu tarihi hamam, ilçenin en önemli kültür varlıklarından biri. Restorasyonun 190 bin lira maliyeti oldu, 120 bin lirasını Bakanlık, geri kalan kısmını hamamın şimdiki sahipleri karşıladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda bize çok destek verdi.”

"İlçede bir turizm sahası oluşturmaya çalışıyoruz"

İlçede bir turizm sahası oluşturmaya çalıştıklarını ve söz konusu hamamı da pandemi sürecinin ardından ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmak istediklerini anlatan Okçu, şunları dile getirdi:

"İlçemizde 4-5 tane daha konak, han ve tarihi değirmenlerimizin restorasyonu yapılacak. En önemli örneklerimizden biri bu hamamdı ve turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. En kısa sürede kiraya verilerek hizmet verecek. Yine burada hamamı yaptıran Saraçoğlu İbrahim Efendi'ye ait bir konak, değirmen ve taş mağaza var. Burayı bir külliye olarak turizme kazandırmayı planlıyoruz."

"Önemli bir değer ayağı kaldırıldı"

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun da ilçenin, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde kalan şelalesi, yaylaları ve seyir teraslarıyla bir turizm destinasyonu olmasının yanında türbeleri, camileri, tarihi değirmenleri, müzesi ve ahşap köy evleriyle kültür turizmine de hitap ettiğini söyledi.

İlçedeki 130 yıllık tarihi hamamın turizme kazandırılmasıyla önemli bir değerin ayağa kaldırıldığını vurguladı.