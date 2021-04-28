Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in nüfusundaki düşüş, aile planlaması politikalarının gevşetilmesine rağmen devam ediyor.

Aralık ayında tamamlanan nüfus sayımının sonuçlarının bu ayın başlarında duyurulması bekleniyordu. Ancak Ulusal İstatistik Ofisi Bürosu sözcüsü Li Aihua, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, hazırlık çalışmaları nedeniyle gecikme yaşandığını bildirdi.

Yeni sonuçlara göre Çin nüfusunun 1,4 milyarın altında olması bekleniyor. 1,4 milyar sınırının 2019 yılında aşıldığı bildirilmişti.

Çin için hassas bir konu

Pekin merkezli düşünce kuruluşu Çin Küreselleşme Merkezi'nin üyesi Huang Wenzheng, nüfus sayım sonuçlarının Çin vatandaşlarının ülkelerini nasıl gördüğü konusunda ciddi etkiye sahip olduğunu belirterek konunun hassasiyetle ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Çin, nüfusunun 1,34 milyar olduğu 2010 yılında yaptığı projeksiyonda, 2020 yılı için 1,42 milyarlık bir nüfus öngörmüştü. Ancak ülkede doğum oranı düşmeye devam etti.