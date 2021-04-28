Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Alphabet’e yaradı. Kısıtlamalarla evde kalmalar arttıkça şirketin hizmetlerine rağbet arttı.

Şirketin reklam geliri, mart ayına kadar geçen 3 ayda yüzde 162 artışla 17,9 milyar dolara ulaştı.

Pandemi ile artan "çevrimiçi tüketici faaliyetleri” şirketi rekor kara taşıdı. Bunda da en büyük bayı internet üzerinden alışveriş alıyor.

Alphabet ve Google CEO'su Sundar Pichai, "Geçen yıl, insanlar bilgi almak, bağlantı kurmak ve eğlenmek için Google Arama'ya ve birçok çevrimiçi hizmete başvurdu" dedi.

Baskılar davam ediyor

Teknoloji devinin karşı karşıya olduğu tek sorun, rekabet ve gizlilik gibi konular üzerinde devam eden baskılar.

ABD ve Avrupa’da da, Google ve diğer teknoloji devlerinin gözetimini sıkılaştırma tartışmaları devam ediyor.