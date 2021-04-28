İtalyan hükümeti, 2015'ten beri nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kaplumbağa güvercinlerinin bu sonbaharda avlanılmasına yeşil ışık yaktı.

Karar, ülkedeki 500 bin lisanslı avcıdan her birine en fazla 15 güvercin vurma izni veriyor.

Bu, toplamda 7,5 milyon kuşun öldürülebilmesi anlamına geliyor.

Yerel yetkililer avcılardan yana

İtalya Ekolojik Geçiş Bakanlığı ve Ulusal Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü, kuşların avlanmasına 4 yıllık yasağı destekliyor.

Ancak yerel yetkililer İtalyan Avcılık Federasyonu ile anlaşarak avlanmaya devam edilmesini savunuyor.