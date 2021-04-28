COVID-19'un mutasyona uğrayan türüne karşı önlem olarak, 1 Mayıs tarihinden itibaren Hindistan'dan İspanya'ya gelen tüm yolcular 10 günlük karantinada tutulacak.

Yolcular, karantinayı evlerinde ya da otel odalarında geçirecek. Temel ihtiyaçların alımı dahil, hiçbir şekilde bulundukları yerden çıkamayacaklar.

Karantinanın 7. gününde PCR testi yaptıranlar ve negatif sonuç alanlar, 10 günü tamamlamadan karantinadan çıkacak.

Günlük vefat sayısı 3 bini buldu

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, COVID-19'un Hindistan'da mutasyona uğrayan türünün İspanya'da çok sınırlı görüldüğünü ve bu tip önlemlerle kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Mevcut durumda salgından dünyada en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'yi bulurken 192 bin 311 kişi hayatını kaybetti. Ülkede günlük vefat sayısı 3 bini buldu.

İspanya'da ise vaka sayısı yaklaşık 3,5 milyona, ölü sayısı ise 77 bin 855'e çıktı.