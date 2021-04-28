Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 6 büyüklüğünde deprem
Hindistan'ın Assam eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk alınan bilgilere göre depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Assam eyaletine bağlı Dhekiajuli şehrinin 9 kilometre kuzeybatısı olduğu açıklandı.
Yerel saatle 07.51’de meydana gelen deprem, yerin 34 kilometre altında kaydedildi.
İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
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