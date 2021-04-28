ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Assam eyaletine bağlı Dhekiajuli şehrinin 9 kilometre kuzeybatısı olduğu açıklandı.

Yerel saatle 07.51’de meydana gelen deprem, yerin 34 kilometre altında kaydedildi.

İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.