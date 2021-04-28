Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da yangın: 4 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Hindistan'ın Mumbai kentinde bir hastanede yangın çıktı. 4 hastanın hayatını kaybettiği yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’deki Mumbra bölgesinde özel bir hastanede yangın çıktı.
Yangın nedeniyle 4 hasta hayatını kaybederken, 20 hasta ise tahliye edildi.
İki itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı ve nedeni araştırılıyor.
Geçen hafta çıkan yangında 13 hasta yaşamını yitirdi
Geçtiğimiz hafta Hindistan’ın Virar bölgesinde COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Hindistan Yangın Koronavirüs
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