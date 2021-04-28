ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Mike Wimmer koronavirüs salgınını fırsata çevirdi; sadece bir yıl içinde, 2 yıllık lise ve 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlamayı başardı.

Wimmer 21 Mayıs’ta üniversiteden, 28 Mayıs’ta da liseden birincilikle mezun olacak.

Kendisini "matematik ve bilim tutkunu" olarak tanımlayan 12 yaşındaki Wimmer'ın esas ilgi alanı ise robot bilimi.



Wimmer, program yazılımı ve robot bilimi ile ilgili çoğu bilgiyi deneme yanılma yöntemi veya çevrim içi videolar izleyerek öğrenmiş.

İş tekliflerini değerlendiriyor

Wimmer, çifte mezuniyetine haftalar kala okul ve iş tekliflerini değerlendiriyor.

Tüm bu başarısına rağmen halen bir çocuk olduğunu ve yaşıtlarıyla basketbol ve bilgisayar oyunları oynamayı sevdiğini söylüyor.

Dahi çocuğun hedefi ise akıllı ev teknolojisini basitleştirmek ve böylece insanlara daha kaliteli bir yaşam sunmaya yardımcı olmak.