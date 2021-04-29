Yozgat'ta yaşayan anne Dudu Dinç, çocukları hayattan geri kalmasın diye her türlü fedakarlığı yapıyor.

Ancak asansörsüz bir binada yaşadıkları için çocuklarını her gün sırtında 4 kat indirip çıkarmak zorunda kalıyordu.

TRT'den sesini duyurdu

2019 yılında TRT Haber ekranlarında gündeme gelen aile için Yozgat Valiliği kampanya başlattı.

Yerel yönetimler ve hayırseverlerin de desteği ile Dinç ailesine asansörlü yeni bir ev alındı.

Artık çocuklarını sırtında taşımak yerine asansörle taşıma konforunu yaşayan anne, rahat bir nefes aldı.

"Hayalimize kavuştuk"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Anne Dudu Dinç, ''Eski bir evde oturuyorduk. Asansörümüz yoktu, çocukları indirip çıkarmam çok zordu, doğuştan gelen bir rahatsızlıkları vardı. 10 yıldır sırtımda indirip çıkartıyordum. Şimdi yeni evimiz oldu. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Allah emeği geçen herkesten devletimizden, milletimizden binlerce kez razı olsun. İnsanlarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Hayalimize kavuştuk'' dedi.

"Artık asansörümüz var"

Çocuğu Muhammet Dinç ise şöyle konuştu:

''Evimiz oldu ve memnunuz. Artık asansörümüz var. Asansörle inip çıkıyoruz. Okuluma gidiyorum. Çok mutluyuz ve evimizi çok seviyorum.''

Vefakâr annenin omuzlarındaki yük bir nebze de olsa hafiflemiş oldu.