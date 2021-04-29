Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın ilk test sürüşüne katıldı.

Karaman Tren Garı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan cesur ve kararlı adımlar sayesinde son 19 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında çok önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Türkiye'mizi kara, hava, deniz ve demir yollarında küresel ölçekte projelerle donatarak dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme yolunda büyük bir mesafe aldık. Ülkemizi kendi içinde yüksek standartlı bir ulaşım sistemiyle bağlarken her noktadan dünyayla yakınlaştırdık." diye konuştu.

"Haziranda hızlı tren işletmeciliğine başlıyoruz"

Karaman'a müjdeyle geldiklerini belirten Karaismailoğlu, Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projesi'nin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimindeki altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemelerinin tamamlandığı bilgisini verdi.

Son olarak da sinyalizasyon test ve sertifikasyon işlerinin başarıyla devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hatta (Konya-Karaman) haziranda hızlı tren işletmeciliğine başlıyoruz. Hattımız aynı zamanda elektrikli, konvansiyonel tren seferlerimize de hizmet verebilecektir. Bu kesimin işletmeye açılmasıyla birlikte, Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan, 40 dakikaya inecektir. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır. Tamamı 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı Projemizin Karaman-Ulukışla kesiminde ise çalışmalar hızla devam ederken, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 76'lara ulaşmıştır. Hattımızın bir başka kesimi olan Ulukışla-Yenice Demir Yolu Hattı Projesi de 'Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı' olarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yatırım programına alınmıştır. Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı'nda ihale hazırlıkları devam ediyor. Ülkemizin gelişen sanayi, tarım ve turizm kenti Karaman’ın, bir başka büyük ilimiz olan Adana ile de yakınlaştırılması için çalışıyoruz. Konya-Karaman-Mersin-Adana arasındaki tüm kesimlerin yapımı tamamlandığında hattımız üzerinde saatte 200 kilometre hızla seyahat edebileceğiz."