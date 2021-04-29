Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ni deniz uçağıyla denetledi.

Deniz uçağıyla İzmit Körfezi'ni görme hayalini kendisine ileten 3 çocuğu misafir eden Büyükakın, çocukların bu isteğini yerine getirdi. Büyükakın, deniz uçağında yakından ilgilendiği çocuklarla sohbet ederek, onların heyecanına ortak oldu.

Hayallerine kavuşan çocukların uçarken yaşadıkları mutluluk ve heyecan gözlerinden okundu.

"Bir çocuğun gülüşü hiçbir şeyle değişilmez"

Büyükakın, "Bir çocuğun gülüşü hiçbir şeyle değişilmez. Çocuk gülerse dünya da güler. Yavrularımızın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Büyükakın, salgın nedeniyle dışarıda arkadaşlarıyla pek oynayamadıkları bu günlerde çocukları mutlu ettikleri için sevinçli olduklarını söyledi.