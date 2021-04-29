Karadeniz'in yeşil yaylalarında göç zamanı. Bu yıl tam kapanma sebebiyle göç takvimi erkene çekildi.

17 günlük tam kapanma öncesinde vatandaşlar araçlarına hayvanlarını ve eşyalarını alarak yaylaların yolunu tuttu. Birkaç gün öncesine kadar ıssız olan yaylalarda şimdi koyun sürüleri dolaşıyor.

Yaz boyunca süt elde edip, peynir ve tereyağı üretecekler.

"Pandemi nedeniyle yaylaya erken geldik"

Yaylaya çıkan vatandaşlardan biri, "Bu yıl pandemi nedeniyle yaylaya erken geldik. 17 gün sokağa çıkma yasağı olunca eşyalarımızı vuramayız. Vuramadığımız için 17 gün sonra geç kalırlar. Erken vurmamız lazım. Onun için bugün geldik" dedi.

"İneklerimizi aldık yaylaya geldik"

Bir başka vatandaş ise, "İneklerimizi aldık yaylaya geldik. Pandemiden dolayı erken geldik. Burada, bu süreci böyle devam ettireceğiz inşallah" diye konuştu.

Vatandaşlar sonbahara kadar yaylada kalmaya devam edecek.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Volkan Makar