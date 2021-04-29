Tahsin Mahallesi'ndeki türbede bulunan mescidin cemaatinden Şeref Bağlı, yaklaşık 10 yıldır sokaktaki çok sayıda kedi ve köpeğin bakımını üstleniyor.

Mahalledeki hayvanların yolunu gözlediği Bağlı, sokakta doğum yapan "Boncuk" ismini verdiği kedi ve yavrusuna bakıyor. Vaktinin büyük bölümünü mescitte geçiren Bağlı, Boncuk ve yavrusunu besleyip bakımıyla ilgileniyor.

“Üzüntüden uyuyamadım”

Dışarıda kediler için yuva yaptırdığını ancak yavrusu büyüyene kadar güvende olması için Boncuk'u mescide aldığını anlatan Bağlı, şunları söyledi:

"Boncuk’un yavrularından üçü öldü, bir tek bu yavru kaldı. Boncuk yavrusunu alıp mescidin bahçesine yerleşmişti ama orası güvenli değildi. Gönlüm razı gelmedi. Hatta o gece üzüntüden uyuyamadım. Sabah erkenden gelip onları mescidin içine yerleştirdim. Burada yavrunun emmesine yardımcı oldum, bu sayede toparladı."

Şeref Bağlı, masum bir canlıya kol kanat germenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, insanların bu konuda duyarlı olmasını istedi.