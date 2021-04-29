Basın toplantısı yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vaka sayılarında hafif bir düşme eğiliminin bulunduğunu söyledi.

Ancak bu düşüşün, önceki dönemlere göre daha yavaş ilerlediğini anlatan Ayaz, "Önceki söylediğim vefat sayısı 350 idi, bugün itibarıyla 385. Aradan geçen 23 günde 35 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik. Yine hali hazırda 82 hastamız tedavi görmekte. Bunların 67’si serviste, 15’i yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki hastalarımızın da 2'si entübe. 7 yoğun bakım hastamız 65 yaşın altında. Şu anda serviste yatan en genç hastamız 15 yaşında. Yoğun bakımda da 37 yaşında bir hastamız var. Hasta profilimizde gençleşme var" dedi.

"7 gün izolasyonda kalmalarını istiyoruz"

Vali Ayaz, denetimlerin devam edeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tüm köy muhtarlarına tebliğ tebellüğ belgesi ulaştırdık. Köylere iki günde çok yoğun giriş olduğunu değerlendirdik. Muhtarlar o tebligatı gelenlere yapacaklar. 7 gün boyunca kişilerin izolasyonda kalmasını istiyoruz. Köyün ortak kulanım alanlarına gitmemesini, köy odası ve cami gibi yerlere gitmemesi, komşularıyla bir araya gelmemesini istiyoruz. Bunu denetlemeye çalışacağız. Yol denetimlerimiz bu süreçte devam edecek."