Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım geçtiğimiz gün akşam saatleri önünde ağılın önünde oynarken kaybolmuştu.

Çocuğun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

10 kilometre uzakta bulundu

Minik Süleyman, kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu.

Bir kadın farketti

Bir kadın yalnız başına yürüyen çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yanına gidildiğinde çocuğun kayıp Süleyman olduğu anlaşıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tokat’ta yaylada ağılın çevresinde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım'dan güzel haber geldi. Süleyman, kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde merkezinde bulundu.https://t.co/x5iZ1RaRcW pic.twitter.com/HZqbmZxiuU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2021

Süleyman’ın babası arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. "Çok mutluyum. Askerimize, polisimize, komandolarımıza, AFAD'a ayrı ayrı teşekkür ederim. Emeği geçen tüm Çat kasabamızdan Allah razı olsun." dedi.

Tokat’ta yaylada kaybolan ve 22 saat sonra bulunan 2 yaşındaki Süleyman’ın babası arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.https://t.co/x5iZ1RaRcW pic.twitter.com/uOkeMzK1Q9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2021

Soruşturma sürüyor

Çocuğun belde merkezine yürüyerek inip inmediği, birileri tarafından indirilip indirilmediği araştırılıyor.