Türkiye'de daha önce İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları görülmüştü. İngiliz varyantı, bütün Türkiye'de hakim hale gelmişti. Şimdi de Hindistan varyantı tedirginliği başladı. Virüs, neredeyse 30'a yakın ülkede var.

Daha hızlı bulaşıyor

SBÜ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kemalettin Aydın, Hindistan varyantının en önemli özelliğinin çift mutasyon olduğuna işeret etti:



"Kaliforniya mutasyonunun yeteneği hücre içine girdikten sonra daha hızlı bölünme özelliğinin olması. Diğerlerininin özelliği de hücreye çıkıntının tutunması ve hücreye girme yeteneğinin artması. Hindistan'daki mutasyonda bu ikisi bir arada."

Mutasyon aşıyı etkiler mi?

Akıllara takılan en önemli soru, kullanılan aşılar Hint varyantında etkili olacak mı?

Aydın, "Aşılarımız etkin, tedavilerimiz etkin. Geçirmiş insanların kanındaki antikorlar etkin. Ancak şu anda aşıdan ve antikordan kaçma yeteneğinin olduğunu bilmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Varyant değişse de virüsten korunma yolları değişmiyor. Daha bulaşıcı da olsa maske, mesafe ve hijyen kuralları hayati önem taşıyor.