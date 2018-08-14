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Tunceli’de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

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Tuncelide 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinin Çırtık Deresi bölgesinde terör örgütüne karşı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timleri ile ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda sıcak temas sağlanan PKK'lı 2 kadın terörist ölü ele geçirildi.

Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren 2 askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.

Kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirilmişti

İl merkezi kırsalında bugün düzenlenen bir başka operasyonda eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA

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