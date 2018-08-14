Ordu'da yaşanan selde bin 100 ton fındık zarar gördü

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte 8-10 Ağustos'ta meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı belirtildi.

Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağışın etkili olduğu anımsatılan açıklamada, bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşın yaralandığı, 356 iş yerini, 99 konutu su bastığı, 9 köprünün ise tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Afetten etkilenen bin 325 vatandaşın bulunduğu yerden tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, yaşanan afetlerde yaralanan 9 vatandaştan 6'sının taburcu edildiği, 3'ünün ise tedavilerinin sürdüğü, bir kişinin de temizlik çalışmaları sırasında yaralanarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, heyelan, toprak kayması ve sel riski nedeniyle 109 konutun tahliyesinin yapıldığı, afetten etkilenen 60 ev, 350 iş yerinin belediye ekiplerinin yardımı, 39 evin ise vatandaşların kendi imkanlarıyla temizlendiği, 6 evin ise ağır hasarlı olduğu için içine girilemediği belirtildi.

Kentte yaşanan afete bin 64 personel, 365 iş makinesi, 5 AFAD aracı ve 9 112 ambulansı ile müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "Fındık ürününde meydana gelen hasarı tespit etmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün oluşturduğu 14 ayrı ekiple arazide yapılan tespit çalışmalarında, 3 bin civarında fındık üreticisi ile bire bir görüşme yapılmış, fındık bahçeleri incelenmiş ve bunun neticesinde bin 100 ton civarında fındık ürününün zarar gördüğü değerlendirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

"Ön hasar tespit çalışmaları başlatıldı"

Açıklamada, Çaybaşı ilçesinde 17 bin civciv, Perşembe'de 78, Fatsa'da 40, Ünye'de ise 130 arılı kovan ile 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen 10 personel ile ilimizdeki 30 personelden müteşekkil 40 kişiden oluşan 20 ayrı ekipçe, ön hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Hasar tespit ekiplerince şu ana kadar 257 başvuru değerlendirilmiş olup, bunlardan 13'ü ağır hasarlı, 69'u az hasarlı, 175'i ise hasarsız olarak değerlendirilmiştir. Kesin hasar tespit çalışmaları ise devam etmektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince jeolojik etüt çalışmaları sürdürülmekte olup, şu ana kadar yapılan çalışmalarda 27 konut ve 12 ahırın nakline, 1 konutun geçici nakline, 12 konut ve 1 iş yerinin ise ıslah edilmesine karar verilmiş olup, bölgedeki jeolojik etüt çalışmalarına devam edilmektedir."

Afetzedelere, AFAD Başkanlığınca 150 çadır, 500 battaniye, Kızılay tarafından 300 yatak, 300 battaniye, 200 hijyen paketi ve 650 kişilik sıcak yemek verildiği belirtilen açıklamada, Çaybaşı ilçesi Taşkesiği Mahallesi'nde evleri tahliye edilen ve İlküvez Çok Programlı Lisesinin pansiyonunda kalan 128 vatandaşa sıcak yemek dağıtımının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, AFAD tarafından kente gönderilen 500 bin lira acil yardım ödeneğinin, afetzedelere belirlenen kriterler doğrultusunda ödemesine başlandığı belirtildi.

"Cevizdere Irmağı Islah Projesi hazırlanacak"

Ünye'de önemli hasarın meydana geldiği Cevizdere Irmağı'nda taşkınları önlemek amacıyla ıslah çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Islah çalışmalarında karşılaşılan mülkiyet sorunlarını gidermek üzere Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında, Ünye Kaymakamlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Belediyesi, DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden müteşekkil bir komisyon oluşturulmuştur. Cevizdere Irmağı Islah Projesi en kısa sürede hazırlanıp, ırmağın ıslah çalışmalarına başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Afet olayının meydana geldiği andan itibaren devletin, vatandaşlarının yanında yer aldığına işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Afetin yol açtığı hasarlar ve zararlar süratle giderilmektedir. Afet bölgesinde genel anlamda hayat normale dönmüş olup, ulaşım, elektrik, içme suyu gibi temel hizmetlerde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Öte yandan, vatandaşlarımızın karşılaştığı her türlü zarar, ziyan, hasarların tespiti için çalışmalar hızla yürütülmektedir."

Kaynak: AA