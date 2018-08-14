Bölücü teröre verilen ilk şehit: Er Süleyman Aydın

Terör örgütü PKK'nın katliamlarına başladığı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde ilk saldırının üzerinden 34 yıl geçti.

Kadınlardan, çocuk hatta bebeklere kadar birçok masumu katleden bölücü terör örgütü PKK, geride gözü yaşlı anneler, acılı eşler, yetim çocuklar bıraktı. Bölücü terör örgütüyle mücadelede güvenlik güçleri de çok sayıda şehit verdi. Er Süleyman Aydın ise bu isimlerin ilki oldu.

Dört kardeşin en büyüğü Erzincanlı Aydın, teröristlerin Siirt'in Eruh ilçesindeki saldırısı sonucu 15 Ağustos 1984'te şehit oldu. Askerliğinin sekizinci ayında hain saldırının kurbanı olan Aydın, bölücü teröre verilen ilk şehit olarak kayıtlara geçti. Şehit Aydın'ın babası da oğlunun acısına dayanamayarak hayatını kaybetmişti.

Geçen sürede birçok asker, şehitlik mertebesine ulaşırken bölücü terör örgütünün kurbanları arasında öğretmenler de yer aldı. Teröristler böylelikle bölge halkının eğitim hakkından yararlanmasına da engel olmaya çalıştı. Örgüt, ayrıca ekonomik gelişmelere darbe indirebilmek için devletin bölgeye gönderdiği iş makinelerini yaktı; işçileri, mühendisleri öldürdü; bölgeye yatırım yapacak iş adamlarını tehdit ederek yatırım gelmesine engel olmayı hedefledi.

Çatışmadan ziyade patlayıcı ve mayınlarla oluşturdukları hain tuzaklarla saldırılarını gerçekleştiren terör örgütü, yurt genelindeki huzur ve kardeşliği bozmayı, ekonomik gelişmeyi engellemeyi amaçladı. Güvenlik kaynakları, teröristlerin bu amaçlarına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ulaşamayacaklarını vurguladı.

Şehitlerin kanları yerde kalmadı

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütünün saldırılarında şehit olanların kanlarını yerde bırakmadı. Geçen sürede çok sayıda terörist operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün 25 yıldır dağ yapılanmasında yer alan ve birçok saldırının emrini verdiği belirlenen İbrahim Çoban, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü. Aranan terörist listesinde kırmızı kategoride yer alan "Atakan Mahir" kod adlı Çoban, Pülümür kırsalında etkisiz hale getirilmişti.

Çoban, 1994 yılında 6 öğretmenin şehit edilmesi ve 2 sağlık memurunun kaçırılması, 1999'da 2 güvenlik korucusunun ve 2009’da 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi saldırılarına katılmış, bunları planlamış ve talimatlandırmıştı.

Öte yandan güvenlik güçlerinin aralıksız devam eden operasyonları sonucu terör örgütü PKK'nın, Tunceli kırsalında çökme noktasına geldiği bildirildi.

PKK'nın kaçırdığı çocuklar

Birçok insanı katleden bölücü terör örgütü hem kırsal hem de şehirlerdeki saldırılarında çocukları da kullandı.

Çocukları her türlü tehlikeli eylemde kullanan ve istismar eden terör örgütü bu suçu sistematik olarak işliyor. Büyük bölümü kaçırılarak zorla örgüte dahil edilen 15 yaşından küçük çocuklar çatışmalarda yer alıyor, kontrol noktalarına yerleştiriliyor, silahların hazırlanmasında kullanılıyor.

Örgütün gerçek yüzünü gören çocuklar, terör örgütünden ayrılmak istediklerinde ise işkence görüyor. Bazı çocuklar ise örgüt elebaşlarının istismar ve tecavüzüne uğruyor. Tüm bunlar teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer alıyor. Teslim olan bir terörist ifadesinde sözde elebaşlarıyla tartışan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun teröristlerce dövüldüğü belirtti. Bacağı kırılan ve örgütten kaçmaya çalışan çocuğun intihara kalkışmasına rağmen tekrar örgüte getirildiği bilgisi de söz konusu ifadede yer aldı.

Kaynak: AA