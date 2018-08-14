TRT World'den konteyner kentteki çocuklara gazetecilik eğitimi

TRT World'ün, göçmen çocukların gazeteciliğe ilgilerini artırmak ve geleceğin gazetecilerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Gençler İçin gazetecilik" programının altıncısı Malatya'da yapıldı.

Suriyelilerin kaldığı Beydağı Konteyner Kenti'nde düzenlenen programda 50 çocuğa, mesleğinde uluslararası tecrübeye sahip TRT World muhabir ve editörleri tarafından "mobil gazetecilik, hikaye anlatımı ve gazeteciliğin temelleri" konularında eğitim veriliyor.

Program koordinatörü Gülay Kaplan, geçen yıl Gaziantep'te başladıkları eğitimlere Şanlıurfa, Kilis, Hatay ve Kahramanmaraş'ın ardından Malatya'da devam ettiklerini söyledi.

Suriyeli çocuklara gazetecilik eğitimi verdiklerini anlatan Kaplan, "Eğitimlerde çocuklar nasıl video yapacaklarını, nasıl hikaye yazacaklarını öğreniyor. Aslında bunu öğretmemizin amacı, çocukların gazeteciliği öğrenmelerinin yanı sıra öğrendikleriyle hayatlarını kolaylaştırabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir platform kurmak" dedi.

Kaplan, eğitimin ilk gününde çocuklara gazeteciliğin ne olduğunu, neler yaptığını anlattıklarını dile getirerek, eğitimlerin teorik ve uygulamalı devam edeceğini belirtti.

Eğitimlere Suriyeli çocukların ilgi gösterdiğini anlatan Kaplan, program sonunda düzenledikleri video yarışmasında katılımcıların büyük heyecan yaşadığını kaydetti.

Kaplan, eğitim programının Malatya'dan sonra Adana ve Osmaniye'de devam edeceğini dile getirdi.

Eğitim programına katılan öğrencilerden 17 yaşındaki Suriyeli Nede el Reşvani ise, 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve Malatya'da yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Eğitimin kendisine yararlı olacağını düşündüğünü belirterek, "Burada çok iyi şeyler öğrendim. Gazetecilik çok güzel bir meslek, çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA