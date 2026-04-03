AA 03.04.2026 13:15

Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3,5 kat arttı

Edirne'den geçen ve kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin debisi, havzasındaki yağışların etkisiyle son 3 günde 3,5 kat arttı.

Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3,5 kat arttı
DSİ verilerine göre, 3 gün önce saniyede 44 metreküp olarak ölçülen Tunca'nın debisi, son ölçümlerde saniyede 155 metreküpe yükseldi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da yer aldığı Sarayiçi Adası'nda nehir kısmen yayılım göstermeye başladı. Bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmiyor. İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Belediye ekipleri bölgedeki sahipsiz köpekler için yem bıraktı.

Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3,5 kat arttı

DSİ tarafından "turuncu" ikaz seviyesinde takip edilen nehirde, hem Edirne hem de Bulgaristan'daki yağışların sürmesi nedeniyle debinin daha da artması bekleniyor.

Tunca Nehri'nde Bulgaristan'ın enerji ürettiği baraj kapaklarını kontrollü açması ve sağanaklar nedeniyle şubat ayında da yer yer taşkınlar yaşanmış, Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar yükselmişti.

Bu en üst seviyeden sonra yağışların da durmasıyla debi gerilemiş, gün gün azalarak 20 metreküp/saniye seviyelerine kadar düşmüştü.

Edirne Sağanak Yağış
