Kamu personeli, öğrenci çocuğuyla servis aracına binebilecek

"Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yönetmelik değişikliği, 237 sayılı Taşıt Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 477. ve 537. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Buna göre, yönetmelik kapsamında taşınacak personelin, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan çocukları ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukları, personelin refakatinde bulunması, ilgili trafik komisyonlarından bu taşıma için ayrıca izin alınması ve 25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen yükümlülüklere uygun taşıma yapılması kaydıyla personel servis araçlarından yararlandırılabilecek.