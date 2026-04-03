İstanbul'da her 6 araca yaklaşık bir park yeri düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları 2025 verilerine göre, kentte trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 6 milyon 246 bin 12 oldu.

2026'nın ilk iki ayında da 46 bin 599 yeni motorlu kara taşıtının trafiğe kaydedilmesiyle kentteki güncel motorlu kara taşıtı sayısı 6 milyon 292 bin 611'e ulaştı.

Bu sayının 4 milyon 88 bin 395'ini otomobiller, 111 bin 391'ini minibüsler, 36 bin 578'ini otobüsler, 919 bin 710'unu kamyonetler, 162 bin 994'ünü kamyonlar, 917 bin 112'sini motosikletler, 19 bin 150'sini özel amaçlı araçlar, 37 bin 281'ini traktörler oluşturuyor.

Trafik ayrı, park yeri aramak ayrı vakit kaybettiriyor

Milyonlarca aracın trafiğe çıktığı megakentte, artan nüfusa bağlı yaşanan yoğunluk ve araç sayısının fazla olması, trafik sıkışıklığı ve kent içi ulaşım sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu sorunların arasında otopark yetersizliği dikkati çekiyor.

Evinin önünde dahi park alanı bulmakta zorlanan İstanbullular, zamanlarının bir kısmını da otopark aramak için kaybediyor. Mevcut otoparkların kapasitesinin yetersizliği, kullanışsızlığı ve hatalı park etmeler sonucu kangrene dönüşen park yeri bulma sorunu katlanarak artıyor.

İBB'ye ait 123 bin 509 araç kapasiteli otoparkı bulunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) son olarak 2024 yılında açıkladığı Faaliyet Raporu'na göre, kent genelinde Aralık 2024 itibarıyla konutlara ait bina otoparkları hariç, başta belediyeler olmak üzere hastane, AVM ve özel otoparklarla toplamda 1 milyon 143 bin 937 araç kapasiteli 7 bin 229 otopark bulunuyor.

İBB iştirak şirketlerinden İSPARK AŞ bünyesinde, 20 bin 710 yol üstü, 60 bin 594 açık ve 42 bin 205'i de kapalı olmak üzere toplam 123 bin 509 araç kapasiteli 787 otopark işletiliyor.

Rapordaki 2021-2024 verilerine göre, bu otoparklardaki araç kapasitesi 2021'de 116 bin 440, 2022'de 123 bin 479, 2023'te 123 bin 406, 2024'te ise 123 bin 509 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Valiliği ise araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde 19 okulun bahçesini okul saatleri dışında otopark olarak kullanıma açıyor. Yaklaşık 1000 araçlık kapasiteye sahip otoparklardan elde edilen gelir eğitim çalışmalarında kullanılıyor.

Megakentte trafiğe çıkan araç sayısı ile otoparkların kapasitesi karşılaştırıldığında her 6 araca yaklaşık bir park alanı düştüğü ortaya konuyor.

İlçe belediyelerine ait otoparklar ve araç kapasiteleri

İstanbul'daki 39 ilçe belediyesine ait otoparkları ile bunların araç kapasiteleri de dikkati çekti.

Buna göre, motorlu taşıtın yasak olduğu Adalar'da ise otopark hizmeti verilmezken, Ataşehir'de 251 araç kapasiteli kapalı otopark mevcut. Arnavutköy'de 4 farklı otoparkta, 80'i açık, 342'si kapalı olmak üzere toplam 422 araçlık park kapasitesi bulunuyor.

Bağcılar'da 2025 yılına kadar belediye bünyesinde hizmet veren 502 araç kapasiteli 3 otopark bulunurken, 2025'ten itibaren bu sayı atıl alanların otopark olarak değerlendirilmesiyle birlikte arttı. 49 zemin üstü otoparkla birlikte 5 bin 370 araç kapasiteli otopark altyapısı ilçeye kazandırıldı. Böylece belediye bünyesindeki otopark sayısı 52'ye yükseldi.

Bahçelievler'de 7'si kapalı, 15'i açık ve 11'i okul bahçesi otoparkı olmak üzere 3 bin 650 araç kapasiteli toplam 33 otopark bulunuyor.

Bakırköy'de belediyeye ait 710 araçlık otopark alanı bulunuyor.

Başakşehir'de ücretli ve ücretsiz 1668 araç kapasiteli 13 otopark yer alıyor.

Bayrampaşa'da Terazidere Mahallesi'nde 150 araçlık, Kartaltepe Mahallesi Millet Bahçesi'nde ise 300 olmak üzere toplam 450 araçlık otopark alanı yer alıyor.

Beşiktaş'ta belediyeye ait 7 otoparkla vatandaşlara hizmet sunuluyor. Bu otoparkları aynı anda 1030 araç kullanabiliyor.

Beykoz'da belediye tarafından 3 bin 220 araç kapasiteli otopark hizmeti veriliyor.

Büyükçekmece'de Zübeyde Hanım Nikah Salonu ve Kültür Merkezi'nde 75, Adatepe Nikah Salonu ve Yaşam Merkezi'nde 80, Atatürk Kültür Merkezi'nde 40, Marin 24 Otoparkı'nda 120, Mimar Sinan Otoparkı'nda 95 ve Albatros Otoparkı'nda 90 araç olmak üzere toplam 500 araç kapasiteli otopark yer alıyor.

Çatalca'da 1'i açık olmak 338 araçlık 2 otopark, Çekmeköy'de belediyeye ait 650'si kapalı, 850'si açık toplam 1500 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Esenler'de belediyeye ait açık ve kapalı otoparklarda 2 bin 751 araçlık otopark kapasitesi bulunuyor.

Esenyurt'ta belediyeye ait 11'i kapalı, 4'ü açık olmak üzere 15 otopark bulunurken, bu otoparkların 7'si 2025 yılından itibaren tamamlanarak ilçeye kazandırıldı. Toplam 2 bin 293 kapasitesi bulunan otoparkların 510'u motosikletler tarafından kullanılıyor.

Eyüpsultan'da açık ve kapalı otoparklarda toplam 3 bin 408 araçlık kapasite yer alıyor.

Fatih'te 2 bin 444 araç kapasiteli 28 otopark bulunuyor. Bunlardan 495 araç kapasitesine sahip 4 otopark, 2025-2026 döneminde hayata geçirildi.

Gaziosmanpaşa'da 5'i kapalı 3'ü açık olmak üzere toplam 8 otoparkta 1500 araçlık park kapasitesi yer alıyor.

Güngören'de 4 otoparkın 49'u engelli, 173'ü motosiklet olmak üzere toplam 1073 araçlık kapasitesi bulunuyor.

Kadıköy'de belediyeye ait 539 araç kapasiteli 3 otopark bulunuyor.

Kağıthane'de belediyeye ait 2 bin 655 araç kapasiteli 14 kapalı otopark ile 1305 araç kapasiteli 9 açık otopark yer alıyor.

Kartal'da belediye tarafından 410'u açık, 40'ı kapalı 450 araç kapasiteli otopark hizmeti veriliyor. İlçede ayrıca 300'ün üzerinde kapasiteye sahip ücretsiz kullanılan kültür merkezi ve yeşil alan otoparkları ile toplamda 750 araçlık otopark bulunuyor.

Küçükçekmece'de belediyeye ait 2'si açık, 2'si kapalı olmak üzere toplam 4 otopark bulunurken, bunların toplam 986 araçlık park kapasitesi mevcut.

Maltepe'de ise belediyeye ait toplam 165 araç kapasiteli bir otopark bulunuyor. Pendik'te 4 bin 855 araç kapasiteli 25 otopark vatandaşlara hizmet sunuyor.

Sancaktepe'de ise 800'ü kapalı, 890'ı açık toplam 1690 kapasiteli otopark bulunuyor.

Silivri'de İBB 2024 Faaliyet Raporu'na göre, belediyeye ait açık ve kapalı 5 otoparkın 790 araçlık kapasitesi mevcut.

Sultanbeyli'de belediyeye ait 678 araçlık 5 otopark, Sultangazi'de ise ilçenin farklı mahallelerine konumlandırılmış toplam 2 bin araç kapasiteli otoparklarla hizmet veriliyor.

Şile'de yaklaşık 2 bin araçlık otopark, Şişli'de 3'ü kapalı 3'ü açık olmak üzere 1095 araç kapasiteli 6 otopark hizmet veriyor.

Tuzla'da belediyeye ait 1500 araçlık ücretsiz otopark bulunuyor.

Üsküdar'da belediyeye ait 1147'si kapalı, 798'i ise açık olmak üzere toplam 1945 araç kapasiteli otopark bulunurken, Ümraniye'de 2 bin 540 araçlık otopark yer alıyor.

Zeytinburnu'nda park sorununun azaltılması için belediye bünyesinde hizmet veren toplam 20 otoparkta, 1317 araç ile 30 motosiklet için park kapasitesi bulunuyor.

Beylikdüzü ve Avcılar'da belediyeye ait otopark bulunmazken, Beyoğlu ve Sarıyer ilçelerinde belediyeye ait otopark sayılarına ilişkin veri paylaşılmadı.