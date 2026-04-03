AA 03.04.2026 11:11

Yılın ilk çeyreğinde 25 bin ruhsatsız silah ele geçirildi

Yılın ilk üç ayında 25 bin 580 ruhsatsız silah ele geçirildi, 25 bin 762 kişi hakkında işlem yapıldı. Ele geçirilen silahların 11 bin 363'ünü tabanca, 4 bin 735'ini kurusıkı tabanca, 9 bin 37'sini av tüfeği, 445'ini ise uzun namlulu silahlar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, güvenlik güçlerinin ruhsatsız silahların temini, taşınması ve kullanımının önlenmesine yönelik denetim ve operasyonları ülke genelinde aralıksız devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek suçların da önüne geçilmesini amaçlıyor.

Bu çerçevede, bu yılın 1 Ocak-26 Mart döneminde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 bin 580 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 25 bin 762 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ele geçirilen silahların 11 bin 363'ünü tabanca, 4 bin 735'ini kurusıkı tabanca, 9 bin 37'sini av tüfeği, 445'ini ise uzun namlulu silahlar oluşturdu.

1 Ocak-26 Mart 2025 döneminde ise 26 bin 957 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 28 bin 966 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Ruhsatsız silahla mücadeleye ilişkin yıllık kayıtlarda ise 2025 genelinde 110 bin 470 ruhsatsız silahın ele geçirildiği, 119 bin 469 kişi hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

2025'te ele geçirilen silahların 50 bin 531'ini tabanca, 35 bin 744'ünü av tüfeği, 22 bin 709'unu kurusıkı tabanca ve 1486'sını uzun namlulu silahlar oluşturdu. Kayıtlara göre 2024'te 111 bin 131 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 123 bin 739 kişi hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "yeni güvenlik mimarisi" anlayışı kapsamında ruhsatsız silahların toplum güvenliği açısından oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik emniyet ve jandarma birimlerine talimat verdiği öğrenildi.

Çiftçi'nin, suçta kullanılmadan önce yasa dışı silahların ele geçirilmesine odaklanan denetim ve operasyonların ülke genelinde kesintisiz sürdürülmesini istediği belirtildi.

