STRATCOM'a katılan uzmanlar, stratejik iletişimin önemine vurgu yaptı

İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen STRATCOM Zirvesi 2026'ya katılan uzmanlar, stratejik iletişimin önemini değerlendirdi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Zbigniew Brzezinski Küresel Güvenlik ve Jeostrateji Kürsüsü'nden Uzman Jon Alterman, ilk kez STRATCOM'a katıldığını söyleyerek, strateji ile stratejik iletişim arasındaki yakın bağın ilginç olduğunu belirtti.

Alterman, stratejik iletişim bakımından ABD'nin son zamanlarda pek stratejik davranmadığını vurgulayarak, "Başkan (Donald Trump) birçok şey söyledi. Bir dizi hedef ve öncelik ortaya koydu. Ancak bunları sırayla önceliklendirmeye gerçekten çalışmadı. Bu ona yapmak istediklerini yapma konusunda daha fazla imkan sağlıyor, ancak başarmak istediklerine ulaşmasını zorlaştırıyor." dedi.

Stratejik iletişimdeki değişim

Crisis Group İran Projesi Direktörü ve Başkan Danışmanı Ali Vaez ise STRATCOM kapsamında parlak zihinlerin bir araya gelerek, dünyada karşı karşıya olunan en kritik sorunları tartışmasının müthiş bir fırsat olduğunu söyledi.

"Stratejik iletişim, artık gerçeğin geçmişte olduğu gibi olmadığı bir dünyada son derece önemli hale gelmiş durumda." diyen Vaez, artık "alternatif" gerçeklerin olduğunu dile getirdi.

Vaez, "ortak bir referans noktası oluşturmanın" şart olduğuna dikkati çekerek, STRATCOM gibi zirvelerin "daha iyi bir anlayış geliştirmek" ve çözülmekte olan küresel uluslararası düzenin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlayacak güçlü bağlantılar kurmak açısından son derece faydalı olduğunu bildirdi.

İnsanların, savaşlara ilişkin anlatıların nasıl şekillendirilebildiğini fark etmesi gerektiğini söyleyen Vaez, "Bu anlatılar, yalnızca kısa vadeli ve spesifik bir çatışmanın ötesinde sonuçlar doğurur. Kim haklıydı, kim haksızdı, bu durum sıradan insanlar için ne anlama geliyor, insani sonuçlar neler? Tüm bunlar birkaç hafta ya da birkaç aylık savaş süreçlerinde ortaya çıkıp kaybolan meseleler değildir. " diye konuştu.

Vaez, bunların bir nesil boyunca etkisini sürdüren konular olduğuna dikkati çekerek, bu sebeple insanları aydınlatan, kafa karışıklığı yaratmayan ve yanlış yönlendirmeyen bir iletişim stratejisi geliştirebilmek için jeostratejik bağlamı doğru anlamanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye-Macaristan ilişkileri

Hungary Today editörü Daniel Deme de STRATCOM'un oldukça yoğun olduğunu belirterek, organizasyona övgülerde bulundu.

Deme, Macaristan'ın dezenformasyonla mücadele kapsamında ülkeye yönelik yanlış bilgi akışına karşı alternatif bir bakış sunmak amacıyla 2 haber sitesi kurduklarını aktardı.

Macaristan'da başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkeye yönelik sahte haberlerin eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını bildiren Deme, "25 yıldır bu işi yapıyorum, bu yüzden bunu hafife alarak söylemiyorum. Uluslararası medyada gördüklerimiz Macaristan'a yönelik eleştiri değil, temelde ülkemize saldırıyorlar ve bir vatansever ve iletişim uzmanı olarak, web sitemiz aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki okuyucularımıza bir karşı argüman sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Deme, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ve bundan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerin yaptığı gibi bizim yaşam tarzımıza karıştığını, bize nasıl yaşamamız gerektiğini söylediğini hiç görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim uzmanı olarak ilişkileri daha da güçlendirmek için çabalayacağı mesajı veren Deme, Türkiye'nin yapay zeka alanını düzenlemek için yasal çerçeve oluşturmanın önemini değerlendirdiğini duymaktan çok memnun olduğunu bildirdi.

Sürdürülebilir çözümlerde kadınların rolü

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez bölgelerindeki çatışmalara kalıcı çözümler bulmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız kuruluş Forward Thinking bünyesinde "Sürdürülebilir Bir Gelecek için Kadınlar" Programı Müdürü Cecily Bayliss, zirvede akademisyenlerden siyasetçilere kadar geniş bir katılımcı profiliyle çok sayıda panel düzenlendiğini ifade etti.

Bayliss, kadınların sesinin zirvede yer bulmasının önemli olduğunu vurgulayarak, birçok uluslararası etkinlikte kadınların yeterince temsil edilmediğini belirtti.

Kadınların karar alma süreçlerinden sistematik biçimde dışlanmasının küresel krizler karşısında ciddi sonuçlar doğurduğuna işaret eden Bayliss, çatışmalardan en çok kadınların etkilendiğini ve onlar sürece dahil edilmeden sürdürülebilir çözümler üretilemeyeceğinin altını çizdi.

Bayliss, sosyal medyanın haber kaynağı olarak giderek daha fazla kullanılması ve yapay zeka kaynaklı risklerin bu alandaki tehditleri artırdığına dikkati çekti.

Türkiye’nin dezenformasyonla mücadele konusuna verdiği önemi vurgulayan Bayliss, bu alanda yürütülen çalışmaların ve panellerde paylaşılan görüşlerin son derece değerli olduğunu sözlerini ekledi.