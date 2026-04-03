TÜBİTAK yarışmasında Erzurumlu öğrencilerden büyük başarı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışma sonucunda Erzurumlu öğrenciler aldıkları 6 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülükle toplamda 11 derece elde ederek bölge birincisi oldu.

Öğrencilerin ortaya koyduğu projeler, bilimsel içerikleri ve özgün yaklaşımlarıyla jüri üyeleri tarafından beğenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ödül töreninde yaptığı konuşmada, güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda bilimsel üretimin ve proje temelli öğrenmenin önemini vurguladı.

Programa Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜBİTAK Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Bölge Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal ve Doç. Dr. Zeynep Karaca Uzunkaya ile Erzurum, Trabzon, Rize ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürleri katıldı.