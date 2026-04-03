Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.04.2026 10:36

TÜBİTAK yarışmasında Erzurumlu öğrencilerden büyük başarı

Erzurumlu öğrenciler, Trabzon'da düzenlenen "20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda, bölge birincisi oldu.

[Fotograf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışma sonucunda Erzurumlu öğrenciler aldıkları 6 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülükle toplamda 11 derece elde ederek bölge birincisi oldu.

Öğrencilerin ortaya koyduğu projeler, bilimsel içerikleri ve özgün yaklaşımlarıyla jüri üyeleri tarafından beğenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ödül töreninde yaptığı konuşmada, güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda bilimsel üretimin ve proje temelli öğrenmenin önemini vurguladı.

Programa Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜBİTAK Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Bölge Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal ve Doç. Dr. Zeynep Karaca Uzunkaya ile Erzurum, Trabzon, Rize ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

ETİKETLER
Tübitak
Sıradaki Haber
Pastanede cep telefonu çaldı, "görünce dayanamıyorum" dedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:04
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
06:57
Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Araç uçurumdan denize düştü
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ