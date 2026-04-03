AA 03.04.2026 10:21

İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde, elebaşılığını Mustafa Aksu'nun yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 46’sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, silahla kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Silivri başta olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve elebaşılığını Mustafa Aksu'nun yaptığı silahlı suç örgütünün, söz konusu suçlar kapsamında 28 ayrı eyleme karıştığının belirlendiği aktarıldı.

Dosya kapsamında 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bu kapsamda, şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 9 tabanca, av tüfeği, çok sayıda senet ve kıymetli evrak, değişik çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan, operasyonda 46 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

