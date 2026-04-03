Can Holding soruşturmasında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileriyle ilgili yürüttüğü "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme","suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlara yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

MASAK raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla Can Holding yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Sulh ceza hakimliği önceki kararında, 25 şüpheliden 11'inin tutuklanmasına, 11'i hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma", 3 şüpheli hakkında da "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.