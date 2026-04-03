TRT Haber 03.04.2026 07:23

25 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji, 25 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahminlerini paylaştı.

Yurt genelinin parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ağrı, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Sağanak uyarısı

Yağışların, kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ağrı, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Toz taşınımı uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

25 il için uyarı

Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Van, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

Fırtına ve sağanağın etkili olması beklenen bu illerde vatandaşlardan günlük hayatta tedbirli olmaları istendi.

