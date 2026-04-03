AA 03.04.2026 00:38

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 7 şüphelinin testi pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, idrar ve saç örnekleri alınan 7 şüphelinin testi pozitif çıktı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 7 şüphelinin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Rapora göre şüpheliler Didem Soydan, Mustafa Tari, Onur Talay, Ozan Gümüş, İsmail Behram Perinçekli, Koray Serenli ve Ferhat Aydın'dan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler Kerim Sabancı, Güzide Aksoy (Güzide Duran) ve Onur Bükçü'nün kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan şüpheli Baturay Özdemir'in kan ve saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmadığı tespit edildi ancak saçında "sertralin" etken maddesine rastlandı.

Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
