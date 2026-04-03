15 yıllık cinayet dosyası aydınlatıldı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Eylül 2011'de Ulucak Mahallesi'nde elleri ve ağzı bağlı şekilde boğularak öldürüldüğü belirlenen Havva Yıldırım dosyasında, maktulde bulunan ve şüpheliye ait olduğu değerlendirilen DNA örneklerini güncel teknolojiyle tekrar incelemeye aldı.

Bu kapsamda, 9 şüpheliden alınan DNA örnekleri ile maktulden alınan örnekler karşılaştırıldı.

Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, şüpheli S.K'den alınan biyolojik örneklerin Havva Yıldırım'dan alınan dokuyla tam uyum sağladığı tespit edildi.

JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda katil zanlısı S.K, 30 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen S.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.