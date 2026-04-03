AA 03.04.2026 09:20

16 ilde sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan 35 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

16 ilde sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan 35 kişi yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, İstanbul merkezli Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki hesaplarında suç içerikli yeni nesil suç örgütlerinin eylemleriyle benzer şekilde 'tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür' şeklinde paylaşımlar yapan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ilinde 8'i suça sürüklenen çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere, 23 şüpheli, İstanbul dışındaki illerde 6'sı suça sürüklenen çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere, 21 şüpheli, toplam 44 kişi hakkında kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan, suç teşkil eden faaliyetler nedeniyle, 3 Nisan'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatları verilmiştir."

