DHA 03.04.2026 10:31

Pastanede cep telefonu çaldı, "görünce dayanamıyorum" dedi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastanede kadının cebindeki cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, "Cep telefonu gördüğümde dayanamayıp çalıyorum" dedi.

Alınan bilgiye göre, 6 Mart'ta Çınarlı Mahallesi'ndeki bir pastaneye alışveriş yapmak için giren sağlık çalışanı Gülizar Y. (42), kasada ödeme yaptığı sırada cebindeki cep telefonunun yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin, mağdurun arkasından yaklaşarak cebindeki telefonu yankesicilik yöntemiyle çaldığını ve iş yerinden ayrıldığını belirledi.

Kimliği tespit edilen şüpheli Yusuf A. (48), polis ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, zanlının aynı yöntemle 2 kadının daha cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde, "Cep telefonu gördüğümde dayanamayıp çalıyorum. Çaldığım telefonları tanımadığım bir kişiye sattım." dediği öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Yusuf A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının pastanedeki hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

