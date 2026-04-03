AA 03.04.2026 11:43

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile 56 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli adliyeye götürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile 56 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotograf: AA]

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınan Bozbey ve 56 zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı.

Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşleri ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği iddia edilen çok sayıda iş insanının aralarında bulunduğu 57 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünden midibüslerle adliyeye sevk edildi.

Bozbey, kurduğu paravan firmada kendisini 'satış danışmanı' göstermiş
Bozbey, kurduğu paravan firmada kendisini 'satış danışmanı' göstermiş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği iddia edilen çok sayıda iş insanının da yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yurt dışında bulunan Ş.G. ve T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
