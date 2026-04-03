RTÜK'ten spor yayınlarına ilişkin yeni kararlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, 6112 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun" çerçevesinde, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının raporu incelenerek spor müsabakalarının yayınlarında ortaya çıkan uygulamaların ele alındığı belirtildi.

İncelemelerde, bazı yayınlarda tribün pankartlarının ısrarla ekrana taşındığı ve yorumlandığı, bazı takım ve taraftarlar lehine taraflı ifadelerin kullanıldığı, küfürlü tezahüratlar ve sigara içen kişilerin görüntülerinin ekrana yansıdığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, saha içi ve tribünlerdeki kavgaların uzun süre gösterildiği ve sanal bahis ile aşırı tüketimi teşvik eden ürünlerin reklamlarının yayınlandığının gözlemlendiği ve bu durumların sporda eşitlik ve yayıncılık ilkeleri açısından sakıncalı olduğu vurgulandı.

Bu değerlendirmeler sonucu tarafsızlık, adil temsil ve evrensel spor değerlerine uygunluğu güçlendirmek amacıyla yeni ilke kararları alındığı ifade edilen açıklamada, Üst Kurul tarafından oy birliğiyle spor müsabakalarının yayınlarına yönelik radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayıncıları bağlayıcı nitelikte bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararlar şöyle sıralandı:

"Sporun ruhuna ve doğasına uygun, evrensel değerlerine saygılı, sporda pozitif bir atmosferin oluşturulmasına yönelik barışçı, şiddet içermeyen bir dil kullanılacaktır.

Saha kenarlarında ya da tribünlerde kamu düzenine ve toplumsal barışa zarar veren, ayrımcılık içeren, belirli bir takımı veya taraftarını hedef alan pankartlar ekrana getirilmeyecektir.

Yurt içinde yapılan hazırlık ve lig maçlarında sahada bulunan herhangi bir takım, teknik heyet, yönetici, taraftar grubu ya da hakemler hakkında taraflı veya fanatizmi tahrik eden yorumlar yapılmayacaktır.

Spor müsabakalarının canlı yayınlarında duraksamalar ve devre araları dışında, bant reklamlar dahil hiçbir türde reklam yayınlanmayacaktır.

Spor müsabakalarının canlı yayınında sanal bahis oynamayı teşvik eden reklamlar yayınlanmayacak, bu konuda gerekli teknolojik tedbirler alınacaktır.

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen ürünlere ilişkin reklamlara yer verilmeyecek, tanıtımı yapılan ürün ve hizmetleri teşvik edici ifadeler kullanılmayacaktır.

Küfürlü tezahüratlar ve sigara içen kişilerin görüntüleri ekrana yansıtılmayacaktır.

Saha içinde ve tribünlerde meydana gelen kavgalar uzun süreli ekrana getirilmeyecek, saha içerisine yetkisiz şekilde girip eylemde bulunan kişilerin görüntülerine yer verilmeyecektir."

RTÜK'ün amacının, spor yayınlarında tribün ve saha görüntülerinin tarafsız şekilde ekrana taşınmasını, spiker ve yorumcuların belirli takımlar veya taraftarlar lehine yorum yapmaktan kaçınmasını ve izleyicilere şiddet veya fanatizmi özendirmeyen bir yayın sunulmasını sağlamak olduğu belirtilen açıklamada, böylece özellikle genç izleyicilere pozitif ve örnek teşkil eden bir spor deneyimi sunulması sporda tarafsızlığın sağlanması ve izleyicilere güvenli, olumlu bir yayın deneyimi yaşatılmasının hedeflendiği kaydedildi.