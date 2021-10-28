Tunca Nehri'nin debisi yaz aylarındaki kuraklık ve sonbahar yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle düşük seyrederken, su yatağında biriken çöpler gün yüzüne çıktı.

Bu kirli ortamda nehir kenarında vakit geçirenlerin de çöplerini suya atıyor olması tepkilere neden oluyor.

Balık tutan vatandaşlardan Adem Kaya, nehre çöp atmanın akılla ve ahlakla bağdaşmayacağını söyledi. Boş zamanlarında nehre balık tutmak için geldiğini anlatan Kaya, kirlilik nedeniyle balıklarda ağır bir koku olduğunu anlattı.

"Tunca Nehri çok güzel ve keşfedilmesi gereken bir yer. Ancak kirlilik çok kötü durumda. Suyun üzerindeki kirliliğin farkındayız, şişeler, poşetler, çöpler nehre atılmış durumda. Halkımızı bilinçlendirmemiz lazım, suyumuza değer vermeliyiz, bu mirası korumalıyız."