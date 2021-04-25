Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, TÜİK'in kuruluşunun 95. yılı ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"TÜİK, çalışan ve istatistik üretim süreçlerinde etkin rol oynuyor"

Kuruluş yılı olan 1926’dan günümüze kadar önemli bilimsel ve teknik süreçlerden geçerek ülkemizin çağdaş istatistik yapısını geliştirmek için çalışan ve istatistik üretim süreçlerinde etkin rol oynayan bir kurumdur. Kurumumuz, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilmek ve uluslararası standartlara uygun resmi istatistikleri üretmek amacıyla her zaman hizmet sunmaya devam edecektir.

'Güvenilir istatistikler olmadan güvenli gelecekten söz edilemez'

Toplumların, mevcut durumlarını görebilmesi, gerçekleşen olaylar hakkında doğru kararlar verebilmesi ve geleceğe ilişkin planlar yapabilmesinde, doğru, güvenilir ve zamanı ön planda tutan bilginin önemi büyüktür. Güvenilir istatistikler ve sağlıklı işleyen bir istatistik sistemi olmadan güvenli bir gelecekten söz etmek mümkün değildir.

2005 yılında yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kanunu ile ulusal düzeyde resmi istatistikler konusunda temel ilkeleri içeren Resmi İstatistik Programı’nın hazırlanması ve istatistik üretiminin bu program çerçevesinde yapılması hükme bağlanmıştır.

'Uluslararası standartlara uygun hareket ediliyor'

Daima “Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak” misyonu ve “uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmak” vizyonu ile hareket eden Türkiye İstatistik Kurumu, sahip olduğu kaynakları en etkili biçimde kullanarak çalışmaya devam edecektir.

Türkiye İstatistik Kurumu, tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele ettiğimiz bu dönemde istatistik üretim sürecinin aksatılmadan devam ettirilmesi adına tüm çalışma arkadaşlarımız ve toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içinde, sahip olduğu kaynakları en etkili biçimde kullanarak çalışmaya devam edecektir.

Bu süreçte Kurumumuza özverili çalışmalarıyla katkı sağlamış olan tüm Kurum personelimizin ve istatistik camiasının Türkiye İstatistik Kurumu 95. Kuruluş Yıldönümü ve Türkiye İstatistik Günü’nü kutlarım.