Gelen bilgileri değerlendiren ve daireye baskın yapan polisler, içeride 46 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Ayrıca kumarhane içinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.

Koronavirüs kısıtlamalarını hiçe sayarak kumar oynayan kişilere toplamda 159 bin lira para cezası kesildi.

Kumarhanede yakalanan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı esnada polisleri şaşırtan bir olay yaşandı.

Yapılan taramada Ali S'nin, karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı.

Eşinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken kişiyi tespit eden polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ali S, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

"Bugün yasağım doldu"

Kumarhanedekilerden uzak bir noktaya oturtulan Ali S. kendini, "Bugün yasağım doldu. Hayır, sistemde görünmüyor. Eşim pozitif çıktı diye ben de hastaneye gittim. Test yaptırdım ama eşimin de bugün doldu" sözleriyle savundu.