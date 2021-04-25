'Küçük Saray', Batman'daki tarihi Hasankeyf Kalesi yerleşkesinde bulunuyor.

1329'da Eyyûbîler tarafından yapılan tarihi yapı Hasankeyf'in silüetini oluşturuyor.

Dolgu çalışmaları sebebiyle kot seviyesi düştü. Baraj sularından etkilenmemesi için beton bariyerlerle koruma altına alındı. Şimdi ise yükseltme çalışmalarına başlandı.

"Dört aşamada 6 metre yüksekliği tamamlayacağız"

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Küçük Saray'da bugün itibarı ile 160 santim yükseltmemizi tamamladık ve 150 santim beton atıp yapıyı tekrar o betonun üzerine indireceğiz ve dört aşamada 6 metre yüksekliği tamamlayacağız. Çukurda kalmıştı, bu çalışmadan sonra artık dolgunun üstünde bir silüet özeliğini tekrar kazanmış olacak."

Çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. 30 personel tarihi esere zarar gelmemesi için büyük bir özen gösteriyor.