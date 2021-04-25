Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Zimem Defteri" geleneği ile borçlar siliniyor
Gaziantep'te Osmanlı'dan gelen "Zimem Defteri" geleneği yaşatılıyor. Valiliğin hayata geçirdiği proje ile dezavantajlı mahallelerdeki bakkal ve fırınlara ödeme güçlüğü çekenlerin borçları kapatıldı.
Gaziantep Valiliği, Osmanlı'dan günümüze gelen "Zimem Defteri" geleneğini aynı adlı projeyle hayata geçirdi.
400 bakkal ve 120 fırını gezdiler
Valilik bünyesinde görev yapan Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, 81 mahallede 400 bakkal ve 120 pide fırınını gezdi.
Dezavantajlı mahallelerde bakkal ve fırınlardaki borçlar, hayırseverlerin bağışlarıyla ödendi.
Hayırseverlerden borçlulara destek
Gaziantep Valisi Davut Gül, hem bakkallara destek olunduğunu hem de borçlu kişilerin borçlarının kapatıldığını belirterek, hayırseverleri projeye destek olmaya davet etti.
Fırınların ve bakkalların camlarına "Zimem Defteri" geleneği ile borçların silindiğini belirten afişler de asıldı.
Son Haberler
- 10:11
- 09:24
- 09:21
- 09:17
- 08:34
Sıradaki Haber
"Turistim" dedi, belgesini gösteremeyince ceza yedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz