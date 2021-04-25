Gaziantep Valiliği, Osmanlı'dan günümüze gelen "Zimem Defteri" geleneğini aynı adlı projeyle hayata geçirdi.

400 bakkal ve 120 fırını gezdiler

Valilik bünyesinde görev yapan Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, 81 mahallede 400 bakkal ve 120 pide fırınını gezdi.

Dezavantajlı mahallelerde bakkal ve fırınlardaki borçlar, hayırseverlerin bağışlarıyla ödendi.

Hayırseverlerden borçlulara destek

Gaziantep Valisi Davut Gül, hem bakkallara destek olunduğunu hem de borçlu kişilerin borçlarının kapatıldığını belirterek, hayırseverleri projeye destek olmaya davet etti.

Fırınların ve bakkalların camlarına "Zimem Defteri" geleneği ile borçların silindiğini belirten afişler de asıldı.