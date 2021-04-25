Şafak Ayinine Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton katıldı.

Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" töreni başladı. pic.twitter.com/tdS0AOfIsp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2021

Konuşmaların ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak annelerine hitaben kaleme aldığı mektup, 2'nci Kolordu Komutanlığı'ndan Yarbay Anıl Aksoy tarafından İngilizce ve Türkçe olarak okundu.

Tören, üzerinde Anzak yazan kaideye çelenklerin bırakılmasıyla sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı katılımla tören gerçekleştirildi.

